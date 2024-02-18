台鐵徵才先扛沙包折返跑 報考者不乏鐵道迷

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（中央社記者王鴻國新北18日電）台鐵元旦轉型為公司，1月公告招考新進人員，體能測驗今天先登場，有考生受訪時表示，本身就是鐵道迷，希望能有機會進台鐵服務。

台鐵2024年1月1日正式轉制為國營公司，並辦理新進人員甄試，甄試包含體能測驗、筆試、口試或術科方式進行，在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時舉行。體能測驗今天首先登場，位致理科大的北部考場，一早就有許多考生到場作熱身準備。

台鐵人員表示，依考試類科不同，男性需負重35公斤或45公斤，女性負重30公斤或40公斤，負重折返跑40公尺進行測驗。

許多人上場就能負重健步如飛，但也有人表現不是太理想，有考生就表示，今天來是家人期許而來報考，但負重上可能還要再練一下；也有考生向媒體說，平時就有在運動，表現上還可以。

而考生中也不乏鐵道迷，有考生表示，平時就有在追車，興趣和工作結合在一起也不錯。

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有名高姓考生表示，他是南部某科大畢業，今年25歲，但已是多年鐵道迷了，也收集許多模型，平時也會去追車拍照，目前是台中某知名糕餅店的員工，常扛重物， 測驗成績還好，因為想開火車，因此，他特地跨區到台北來考，希望有機會考上並擔任司機員。

台鐵表示，這次招考預定錄取936人，另備取1328人。北區考場體能測驗應到人數204人，實到人數183人，到考率89.71%。（編輯：張銘坤）1130218