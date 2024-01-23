台鐵公司首招募936人 助理工程師、服務員等月薪最高4.2萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣鐵路公司今天公告招募首批從業人員936人，月薪約從新台幣3.3萬元至4.2萬元，預計4月底陸續進用。

台鐵公司今年元旦掛牌，估計因改制6月底前約有1300人離退，因應離退潮的職缺及補充基層人力，台鐵也開始招募首批公司從業人員。

台鐵公司發布新聞稿，113年新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1328名，委由松盟科技股份有限公司承辦，一律採網路報名，報名期間即日起至2月2日下午5時，2月18日先體能測驗，3月2日筆試，3月31日口試或術科考試，都同時在台北、台中、高雄、花蓮4地區同時舉行。

台鐵公司說，期望招募具有服務熱忱和專業技術的人才加入經營團隊，公司未來設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。

台鐵公司有甄試簡章及甄試詳細規定，可至松盟科技股份有限公司（http://tra113.twrecruit.com.tw/）點閱或下載列印，不另外販售。

台鐵公司目前有1萬6000多人，多半是經由鐵路特考或高普考進用的公務員，台鐵改制為國營公司，從業人員自行招考。

台鐵公司招募4類人員，相關類別及待遇如下：

第1類為助理管理師、助理工程師，正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約4萬2000元。

第2類為事務員、技術員，正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約3萬9000元。

第3類為助理事務員、助理站務員、助理技術員，正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約3萬6000元。

第4類為服務員，正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約3萬3000元。（編輯：陳政偉）1130123