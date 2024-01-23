台鐵西拉雅號圖案惹議 觀光署揭毛衣彩繪初衷

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）觀光署與台鐵打造彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」今天在台南啟航，但紅白相間的圖案設計引熱議，觀光署指出，3D編織毛衣圖案盼藉年節把大家愛台灣的心串連，盼各界不要誤會。

啟航儀式由交通部觀光署副署長林信任、台鐵公司副總經理劉雙火主持，台南市長黃偉哲與西拉雅國家風景區管理處長徐振能等人受邀出席參與。

黃偉哲致詞表示，今年適逢台南400里程碑，2024台灣燈會即將啟燈，觀光署與台鐵聯合推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，正好響應2024台灣燈會活動，民眾可多搭乘火車到台南賞燈，提前感受過年的歡樂愉悅氛圍。

黃偉哲說，期許未來西拉雅號列車能夠持續奔馳在嘉南平原與南部地區，讓更多外地民眾對台南的人文薈萃與歷史風情有更深入認識及瞭解。

黃偉哲說，由於列車紅白相間的圖案設計引發網友熱議，每個人有不同想像力，他個人覺得圖案宛如在冷冷的天氣裡穿上保暖毛衣，相當漂亮討喜。

交通部觀光署與台鐵公司合作打造「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車，23日在台南火車站舉行啟航儀式，台南市長黃偉哲（前左）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月23日

不過，由台南高雄地區11個西拉雅族部落組成的社團西拉雅族跨地（Qauty）部落聯盟日前發出聲明稿指出，此彩繪列車是交通部觀光署為西拉雅國家風景區的推廣及宣傳而設計，與推廣西拉雅族文化或肯認西拉雅族無關。

聲明指出，列車上的圖紋是設計師依照其所認知的相關原住民族繡紋及其他台南元素創發出來的台南400年活動意象，與西拉雅族傳統繡紋沒關係，不應被誤導成是西拉雅族傳統圖紋。

聲明也表示，尊重設計師創作詮釋，也感謝交通部為推廣觀光用心，但希望各界在使用族名及文化元素做活動推廣或創作時，能有更細緻的族群文化敏感度及疼惜，讓西拉雅族好不容易建立起來的社會正面認同，以及正確傳統文化內涵，不被誤解扭曲。

交通部觀光署提供資料指出，與台鐵公司合作「SI RAYA西拉雅號」彩繪列車主要目的，是歡迎大家搭乘參觀台灣燈會在台南，共同欣賞美麗的3D編織，更重要的是歡迎遊客到訪位於台南官田的西拉雅國家風景區管理處。

觀光署提到，「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車設計者、藝術家李明道（Akibo）表示，西拉雅號毛衣設計，有象徵台灣燈會光芒的放射線圖案、有烏山頭水庫的櫻花、有開心過年的笑臉、還有大大的愛心寫著I Love TAIWAN，藉著年節把大家愛台灣的心串在一起。

觀光署指出，這些毛衣圖案都是用3D軟體一針一針編織出來的，彩繪列車的視覺上非常細緻、擬真立體，至於車頭採用光芒圖案配上溫暖粉紅色系，希望各界不要誤會。（編輯：郭諭儒）1130123