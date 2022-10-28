原民法部分違憲 南島語系3條件可申請為原住民族

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（中央社記者林長順台北28日電）憲法法庭今天判決原住民身分法部分條文違憲，但修法或另定特別法前仍有效，至遲3年後符合「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」南島語系民族可申請為原住民族。

台南縣政府（改制前）民國98年間頒布作業要點，受理平地原住民登記，但行政院原住民族委員會函文指原民法定義的原住民，僅限台灣省政府民國45、46、48、52年間申請登記有案者，否則不可依原民法規定申請取得原住民身分。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員萬淑娟（Uma Talavan）等西拉雅族人不服，提行政訴訟，台北高等行政法院判決萬淑娟等人敗訴，最高行政法院撤銷發回，北高行更一審認為有違憲之虞，聲請釋憲。

根據憲法法庭宣判，中華民國憲法增修條文保障的「原住民族」，應包括既存於台灣的所有南島語系民族，除憲法增修條文規定的「山地原住民」及「平地原住民」，只要民族語言、習俗、傳統等文化特徵仍存續，成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽的其他台灣南島語系民族，都可依民族意願，申請核定為原住民族；所屬成員，得依法取得原住民身分。

不過，判決表示，原民法對原住民的定義只限「山地原住民」及「平地原住民」，未及於其他台灣原住民族，導致原住民（族）身分未受國家法律保障，在這範圍內違憲。

判決指出，相關機關應於判決宣示日起3年內，依判決意旨，修正原民法或另定特別法，明文規範同屬南島語系民族的其他台灣原住民族認定要件、所屬成員身分要件及登記程序等事項。

判決表示，逾期未完成修法或立法，只要日治時期戶口調查簿中本人或其直系血親尊親屬經註記為「熟」或「平」，釋明所屬民族語言、習俗、傳統等文化特徵依然存續，且所屬民族成員仍維持族群認同者，都可向中央原住民族主管機關申請依判決意旨認定民族別。

憲法法庭書記廳長許辰舟說，判決設下3項認定指標當門檻，包括具「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」，但這項判決未支持西拉雅族為平地原住民的主張，也未直接認定西拉雅族為原住民族。

至於為何設3年修法或立法期限？許辰舟表示，目前山地與平地原住民享有的優惠性措施法規至少158項，須一一檢討，給予3年期間尚屬合理。（編輯：李明宗）1111028