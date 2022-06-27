平埔族納平地原住民 原民會：壓縮資源衝擊參政權

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（中央社記者張雄風台北27日電）平埔族納平地原住民 釋憲案明天召開言詞辯論庭。原民會今天表示，如果納平埔族為平地原住民，可能會對參政權造成衝擊；另外估算原住民相關經費預算，將增加約新台幣450億元。

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲，此案也影響到平埔族能否納入平地原住民，憲法法庭將於6月28日上午在司法院憲法法庭進行言詞辯論，並開放旁聽。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天接受媒體聯訪時表示，西拉雅族人、平埔族群釋憲案能不能直接申請登記平地原住民，衝擊最大的是參政權，若增列平埔族原住民，會壓縮現有原住民資源。

原民會指出，根據內政部108年8月的調查，統計平埔族人口數約98萬人，若納入平地原住民，將衝擊現在27萬平地原住民參政權，原住民族相關經費預算需求增加約450億元。

夷將．拔路兒指出，平地原住民與山地原住民的分別，最主要在憲法第4條保障原住民立委參政權、還包含全國各縣市的縣市議員保障名額，甚至下至市民代表也受到影響。

除了參政權，夷將．拔路兒提到，原民保留地的繼承移轉買賣也會受影響；另外原住民族特考、升學優惠，公費留考也是主要衝擊。

夷將．拔路兒說，參政權只有山地原住民跟平地原住民，若增列平埔原住民就要修憲；原住民身分法修法草案在5年前送立法院，就有增列平埔原住民，但相關權利、客觀需求要另行處理，目前沒有完成修法或立法。

至於有議員建議設立平埔族群的原民會，夷將．拔路兒說，是否要修法、制定相關組織，這部分尊重各界討論之後的決定。

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另外也傳出不納平埔原住民是既得利益者排他的說法，夷將．拔路兒強調，不應該簡化成排他，不然就不會透過修法增列平埔族原住民；這兩天各地區議員、社團代表頭目也沒有排他，平埔族也是歷史上的原住民、一起推動自我認同。

夷將．拔路兒提到，就算是山地原住民跟平地原住民權益也不同，只有山地原住民可以選如烏來、花蓮、台東等地的區、鄉長，而他自己身為平地原住民，即使遷戶籍，也不能選烏來區長，這並不能算是排他。（編輯：陳清芳）1110627