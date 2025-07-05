颱風丹娜絲來襲 長榮、台灣虎航6日部分航班異動

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲來襲，長榮航空今晚表示，明天下午高雄出發及回程航班取消，至於台灣虎航則公告明天高雄往返航班異動資訊。

輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署今晚針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報。

受颱風丹娜絲影響，長榮航空今天表示，明天下午高雄出發及回程航班取消。

台灣虎航晚間更新航班異動資訊，明天IT662/IT663高雄-金浦來回航班、IT274/IT275 高雄-福岡來回航班、T280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消；至於IT585/IT586 高雄-峴港來回航班延後至7月7日執行。

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根據台灣虎航提供資料，明天IT288 高雄-沖繩航班提前至上午8時15分起飛，IT289 沖繩-高雄航班提前至中午12時起飛，IT321高雄-澳門航班提前至下午1時5分起飛，IT372 澳門-台中航班提前至下午3時50分起飛，以上時間皆為當地時間。

台灣虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。（編輯：張銘坤）1140705