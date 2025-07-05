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鄭浩均5局先發勝獲MVP 兄弟中止對戰雄鷹6連敗

2025/7/5 19:31（7/5 19:46 更新）
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中華職棒中信兄弟隊5日靠著投手鄭浩均（圖）先發5局失1分、好投壓制，率隊以6比3擊敗台鋼雄鷹隊、中止對戰6連敗。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月5日
中華職棒中信兄弟隊5日靠著投手鄭浩均（圖）先發5局失1分、好投壓制，率隊以6比3擊敗台鋼雄鷹隊、中止對戰6連敗。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職中信兄弟隊今天與台鋼雄鷹隊交手，兄弟隊靠著投手鄭浩均先發5局失1分、好投壓制，打線適時串聯搶分，終場以6比3搶勝、中止對戰6連敗，鄭浩均也獲選單場最有價值球員。

兄弟隊本季與雄鷹隊交手多居下風，賽前13場交手僅拿3勝、吞下對戰6連敗，今天繼續作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手。

兄弟隊4局上有攻勢，宋晟睿、陳俊秀、曾頌恩接連安打先拿1分，1人出局後岳東華補上安打再添1分，高宇杰選到四壞保送上壘，江坤宇高飛犧牲打送回團隊第3分，王威晨補上安打、一棒再添2分，幫助球隊取得5比0領先。

兄弟5局上再起攻勢，陳俊秀率先敲出安打，黃韋盛敲安推進，2人出局後高宇杰再補上安打，幫助球隊多添1分保險分。

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兄弟隊先發投手鄭浩均今天總計用71球投5局，被敲出2支安打，投出4次三振，2次四壞保送，僅在4局下失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊前6局打完5分落後，7局下追回1分，9局下滿壘時洋砲魔鷹（Steven Moya）選到四壞保送再擠回1分，但攻勢沒有延續、雄鷹吞敗。（編輯：謝雅竹）1140705

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