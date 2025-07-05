台北車站商場經營權擬招標 傳統一超有意爭取

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（中央社記者何秀玲台北5日電）微風台北車站經營權將在明年7月到期，台鐵將重新對外招標，市場傳出吸引至少10家廠商競逐。消息人士透露，統一超將角逐經營權，近期更已向合作品牌商發出招商通知，展現積極企圖心，擬用強大招商力量與豐富商場經營實績，盼一舉拿下台北車站商場經營權。

台北車站為台北市核心交通樞紐，日均近60萬人次高流量，因連結台鐵、高鐵、台北捷運和機場捷運等四鐵，秉持著「人流等於金流」概念，微風台北車站成為零售業者眼中最佳據點。微風百貨經營台北車站商場近20年限將到期，與台鐵契約至2026年7月24日止，市場傳出，已有不少商場同業蓄勢待發，想接手經營。

外界預期，除了微風集團會再度競標外，統一超商、冠德集團、宏匯集團、潤泰集團、誠品、新東陽、大成、東森皆欲搶下，台北101與新光三越等重量級業者也傳出有意加入競標行列。

內部人士透露，統一超已向合作品牌商發出招商意向書，不僅展現統一超自身強大招商號召力，也希望透過招商品牌的吸引力，能在競爭激烈的競標中脫穎而出。

統一超向中央社記者表示，統一超長期深耕商場經營，經營類別包括交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共7大類，合計61座商場，其中以科技廠辦據點最多、其次為交通轉運。

近年來，統一超布局交通轉運類別商場積極，目前在泰安、仁德、東山、關廟及清水等國道服務區，皆為商場經營者；去年接手清水服務區經營權之後，便啟動改裝作業，美化整體門面與增添造景藝術，並規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過2成。

統一超指出，合計國道服務區商場近3年營收成長逾60%，交通轉運類別商場的營收表現亮眼。

對於微風台北車站招標事宜，統一超表示，若有合適場域皆會評估，持續擴大營運服務範疇。

有資深百貨高層分析指出，微風接手經營台北車站前，不少旅客提早到站，卻苦無消磨時間的場所，台北車站也曾被視為是「美食沙漠」；微風進駐後不但讓空間視覺設計更為時尚現代，也強化餐飲與零售組合，華麗轉身成為集交通、購物與餐飲於一體的多功能場域。

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不過業者認為，隨著高鐵路網擴展，各地新站點陸續開通，很多人回鄉不再從台北車站出發，而改由板橋、南港轉運，區域轉運機能轉移，也結合百貨商場或複合型商業空間，吸引大量人潮與消費動能，讓台北車站也不再獨領風騷。

台北車站黃金地段是否仍能帶來過往效益，經營者如何創造新價值，將成關鍵考驗。（編輯：張良知）1140705