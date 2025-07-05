土耳其西部伊茲米爾省野火 死亡增至3人

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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）土耳其官員今天表示，西部伊茲米爾省（Izmir）厄代米什縣（Odemis）爆發的野火再添1名林業工人傷重不治，使得罹難人數上升至3人，所幸當地火勢已獲控制。

法新社報導，土耳其過去一週雖未如南歐其他地區遭遇熱浪侵襲，卻受乾旱所苦，當地消防員必須撲滅600多起野火，但大風助長火勢。

厄代米什位在度假勝地伊茲米爾市東方約100公里處，當地野火已在3日奪走2人性命，分別是1名81歲臥床男子及1名39歲林業工人。

土耳其農林部長尤馬克里（Ibrahim Yumakli）今天在社群媒體平台X發文表示，另1名林業工人沙辛（Ragip Sahin）在滅火時受傷送醫治療，如今也傷重不治。

尤馬克里還說，截至昨天晚間，厄代米什和土耳其另外6地野火已獲控制，大多在西部與中部地區；但南部哈泰省（Hatay）濱海的多提爾縣（Dortyol）野火仍未獲控制。

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厄代米什市長杜欒（Mustafa Turan）在X平台發布影片表示：「大火來得猛烈，把一切燒得精光，約5000公頃土地化為灰燼。」

土耳其救難人員已在6月30日撤離了5萬多人，以免受到連串野火波及。（譯者：吳柏緯/核稿：張正芊）1140705