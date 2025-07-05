美國對台立場 中國學者：川普必須澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北5日電）上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯昨天在北京的一場論壇上表示，美國應該要認識到台灣議題對於中國的重要性，美國總統川普必須要澄清在這個重要問題上的立場。

第13屆世界和平論壇2日至4日在北京舉行，本屆論壇以「共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏」為主題。

根據陸媒澎湃新聞報導，吳心伯在論壇上談及中美關係紅線時指出，川普必須澄清在台灣問題上的立場。

美國國務院官網在2月刪除「不支持台灣獨立」句子。吳心伯表示，美國應該認識到台灣問題對於中國的重要性，因為川普政府第二任期，「把『美國不支持台灣獨立』這句話從官網上去掉了」，川普必須要澄清美國在這個重要問題上的立場。

根據報導，吳心伯認為，中美關係的根本變化源於美國內部質變，尤其是川普任內對中政策轉向，而非源於中國自身發展的程度性變化。

吳心伯表示，談到中美關係，有人總是說「中國變了，美國沒變」，這種說法不正確。實際上雙邊關係的根本性變化，發生在川普的第一任期，是美國的國內變化導致川普的崛起，而川普轉過來又推動美國對中政策的變化。這個變化又導致了中美關係的變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳心伯也說，中國當然也變了，在過去10年間中國並不是靜止狀態，中國實力在發展，國內和外交政策在演進，但是在某種程度上，這些變化對中美來說非常不一樣。

他進一步分析，中國的變化更多是程度上的，而美國的變化更多是質變。因為美國從促進全球化、全球治理和自由貿易，變成了保護主義、民族主義的經濟政策，「這是美國所發生的質變」。（編輯：張淑伶）1140705