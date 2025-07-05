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颱風丹娜絲逼近 陳其邁視察抽水站及側溝清淤

2025/7/5 19:22（7/5 19:46 更新）
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颱風丹娜絲逼近，高雄市長陳其邁（前左）5日下午前往楠梓區右昌抽水站等地視察防汛整備情形。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月5日
颱風丹娜絲逼近，高雄市長陳其邁（前左）5日下午前往楠梓區右昌抽水站等地視察防汛整備情形。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）颱風丹娜絲逼近，高雄市長陳其邁今天下午前往楠梓區右昌抽水站等地視察防汛整備情形，並要求相關局處務必強化排水功能、落實側溝清淤作業，全力備戰可能的強降雨。

陳其邁下午前往楠梓區右昌抽水站視察防汛整備情形，並同步巡查環保局轄管的側溝清淤點位。

陳其邁表示，右昌抽水站自民國107年起推動效能提升工程，已新增4台2CMS電動沉水式抽水機與1台備用發電機，並強化供電穩定性，颱風期間更可與鄰近美昌抽水站聯合調度，大幅提升抽排效能。

陳其邁並指示市府各單位依據標準作業流程，全面掌握水情變化、落實設備檢查與通報調度，以最高警戒面對即將來襲的風雨挑戰。

市府水利局指出，目前全市93處抽水站及148部移動式抽水機皆已完成檢測與預布，25座滯洪池亦於汛期前提前排空、蓄洪備戰。

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環保局則自7月4日至5日，累計動員773人次、各式車輛118車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度55.9公里、清除路旁洩水孔8523件及清除溝蓋5263件等，明天各區清潔隊也將持續整備待命。

陳其邁指示市府各相關局處持續橫向聯繫協調應變，全力備戰颱風可能帶來的強降雨，守護市民生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1140705

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