小學生街舞盛事登場 體育署呼籲報名總統盃

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（中央社記者陳容琛台北5日電）專屬小學生的街舞盛事「Young School High街舞小學校Vol.3」今天在台北市立大學登場，教育部體育署表示，也邀請全國街舞的愛好者參加總統盃全民運動賽事。

體育署表示，街舞運動是目前時下很受歡迎的運動，加上充滿熱力及個人風格，特別受到年輕人喜愛，而今天舉行的「Young School High街舞小學校Vol.3」已經邁入第3屆，比賽項目涵蓋Kpop Cover、創意排舞、Freestyle Crew Battle，吸引不少街舞粉的關注。

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體育署進一步指出，為迎接9月9日正式掛牌成立的「運動部」，特別規劃辦理總統盃全民運動賽事，包含即將登場的「2025總統盃全民運動賽事街舞大賽」，預計於8月1日中午12時正式開放報名，廣邀全國街舞愛好者共襄盛舉，尤其最終決賽將在總統府前的凱達格蘭大道上進行頂尖對決。

全民運動賽事街舞大賽是運動部正式掛牌成立的暖身活動，體育署認為全新的運動部除了讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱，也要給予國人全新的運動參與，強化重視全民運動的投入，讓運動成為所有人日常生活的一部分。（編輯：張銘坤）1140705