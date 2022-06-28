西拉雅釋憲案 台東原民議員反對平埔族納平地原住民

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）西拉雅族爭取正名並納入平地原住民，台東縣議會原住民縣議員憂心加速原住民漢化表達反對，建議行政院另成立西拉雅族 （平埔族）委員會取代。

憲法法庭今天召開「西拉雅族群（平埔族）正名」並納入「平地原住民」案的言詞辯論庭。

台東縣議會包括阿美族、排灣族、卑南族等8名山地、平地原住民縣議員今天共同發表聲明表達不贊成。

召集人、台東縣會副議長林琮翰表示，國家立法保障原住民族是因為原住民文化的特性和珍貴，貿然讓已經漢化的平埔族群進入現有原住民分類，將使原住民特殊性消滅，對於平埔族群的認定及保障應另立法律為之。例如像客家人一樣，另立平埔族群，成立平埔族原住民委員會，發展振復平埔文化，但不該以加入平地原住民族群，排擠現有原住民族方式導致台灣原住民加速漢化消失。

無黨籍漢人縣議員林參天意外出現聲明會場，並獲允許表達意見，他強烈支持「平埔族變原住民」。

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他說，從歷史來看，平埔族就是原住民的親兄弟，原住民應該要接納，不要把他遺落街頭，如果擔心現有資源被稀釋，就應該把餅做大，而不是排擠，例如增加預算，也可增加平地原住民的立委席次等。

林參天說，陳水扁在總統任內推動原住民基本法，像這樣照顧少數族群台灣的政治才能和諧，尤其在台東的後山大家都很努力改善原漢關係，也希望原住民能接受自己的親兄弟西拉雅族（平埔族）。（編輯：陳仁華）1110628