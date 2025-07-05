艾爾段政府再打擊土耳其最大在野黨 逮捕3名市長

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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）的幹部表示，土耳其當局調查貪汙的行動今天一早又逮捕3名共和人民黨籍市長，他們譴責這是「政治操作」。

法新社報導，這波逮捕是土耳其當局針對共和人民黨籍民選官員的最新行動。相關貪汙案調查已使得勢力強大的伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月被捕，並掀起2013年以來土耳其最大規模街頭抗議浪潮。

共和人民黨在去年土耳其地方選舉大贏執政黨正義發展黨（AKP），目前在民調中的支持率也持續上升。伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）最大的政治對手，也是2028年總統大選共和人民黨的人選，因此艾爾段政府對這個黨加強施壓。

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今天被捕的市長都位在南部地區，分別是阿達那（Adana）市長卡瑞拉爾（Zeydan Karalar）、安塔利亞（Antalya）市長伯塞克（Muhittin Bocek）及阿德亞曼（Adiyaman）市長圖特德爾（Abdurrahman Tutdere）。

同屬共和人民黨的土耳其首都安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）在社群媒體平台X發文表示：「在一個法律受政治擺佈、正義僅適用於某個群體而不顧另個群體的體系中，我們該如何信任法治或相信正義？但我們不會向不正義、目無法律和政治操作低頭。」（譯者：吳柏緯/核稿：張正芊）1140705