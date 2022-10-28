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原民法違憲 南市府：還給西拉雅族原住民身分

2022/10/28 16:33
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（中央社記者張榮祥台南28日電）憲法法庭今天判決原住民身分法違憲，讓西拉雅族正名往前邁進一大步；台南市政府原住民族事務委員會表示，此判決還給西拉雅族原住民身分及族名，彰顯台灣族群多元文化價值。

台南市政府和西拉雅人爭取正名逾7年，台南市副市長戴謙和逾百名西拉雅族人去年11月更北上司法院，要求加速審理「西拉雅原住民身分法釋憲案」，如今憲法法庭判決原民法違憲，等於是正名西拉雅族。

台南市政府原住民族事務委員會今天發布新聞稿指出，台南是西拉雅族原鄉，市府全力推動西拉雅族正名和文化復育，憲法法庭判決還給西拉雅族原住民身分及族名，彰顯台灣族群多元文化價值。

台南市政府原民會表示，總統蔡英文曾將支持西拉雅族是台灣原住民族列為競選政見，副總統賴清德在台南市長任內也全力支持西拉雅族爭取原住民身分。台南市政府則承認西拉雅族是台南市定原住民，民國105年頒布「台南市西拉雅族振興發展辦法」、設置「台南市西拉雅原住民事務推動會」，彰顯市府對西拉雅族人的重視與尊重。

此外，市府更提供西拉雅獎助學金及人才培育獎勵、重建KUVA活絡聚落計畫、「原聲雅韻」台南市西拉雅文化節、55歲以上「敬老原住民卡」等措施。

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台南市長黃偉哲說，回復西拉雅族原住民身分及振興文化，是台南市政府致力推動的重要工作，憲法法庭判決符合保障基本人權的普世價值，還給西拉雅族應有身分權利，彰顯政府重視轉型正義及人權保障，希望中央啟動相關修法，以保障西拉雅族人權利。

台南市政府原民會主委白惠蘭也表示，西拉雅族人堅持確信身分權是與生俱來的權利，不容剝奪或侵害，這次判決是遲來的正義；原民會將持續匯聚各部落族親意見，配合中央修法進度，研擬相關政策及文化復振，因應正名後的各項權利推動。（編輯：郭諭儒）1111028

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