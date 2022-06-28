西拉雅族釋憲案 學者認為關鍵在語言、宗教

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（中央社記者張雄風台北28日電）西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，最後由北高行聲請釋憲案。學者認為，不應拿一個人的出生作為討論問題關鍵，民族是否有自己的語言、宗教才是最後「堡壘」。

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，北高行更一審認為原住民身分法第2條第2項有違憲之虞，聲請釋憲，此案也影響到平埔族能否納入平地原住民，憲法法庭今天在司法院憲法法庭進行言詞辯論。

中研院民族學研究所兼任副研究員葉春榮告訴中央社記者，歷史上關於平埔族的記錄，文字上可以回溯到荷蘭時期，距今約300、400年；考古資料可以更早，但沒有文字記載。

葉春榮說，在平埔族中，目前唯一被政府認定的是葛瑪蘭族，主要是過去有一批葛瑪蘭人搬到花蓮豐濱新社，最初被誤認是阿美族，後來才發現他們有自己的語言，保有自己的文化。

葉春榮強調，文化、民族被同化，一定是連生活習慣都被同化，如食物、服飾等生活住行等其他各方面都很容易學習；民族自己的語言、宗教是最頑強的兩個力量，是最後的「堡壘」。

葉春榮引用語言學家的說法，根據文獻資料，西拉雅族的語言在1830年前後就幾乎消失，後來日本人到台灣（約1895年）雖然還是有找到能講西拉雅單字的人，但能講完整句子的人已經找不到了。

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葉春榮說，根據歷史記錄，可以確定平埔族的確是南島民族，平埔族正名運動是近20、30年來的事；再早期一點的時間，約50、60年前，當時的平埔族人因不願被漢人叫「番」、怕被歧視，也曾有過加速自己漢化的時期。

葉春榮認為，不應該拿一個人的出生，作為討論問題的關鍵。他舉例，現在台灣也有外省第二、第三代，就算祖先來自四川、廣東，但也早已不會說當地的語言，「這樣還能說自己是四川人嗎？」（編輯：陳仁華）1110628