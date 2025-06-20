聯準會理事：最快可能7月降息

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）今天受訪時表示，他認為聯準會有降息空間，最快可能在7月降息。

法新社報導，華勒告訴美國財經媒體CNBC：「我們可以開啟降息的進程，如果之後也許因中東衝突出現重大衝擊，我們可以暫停步伐。」他還提及：「我認為我們目前處於可以這麼做的情況，最快可能在7月。」

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聯準會18日連4次會議決定維持利率不變，在美國總統川普（Donald Trump）關稅措施開始生效及地緣政治不確定性增加下，聯準會預測通貨膨脹攀升、經濟成長降溫。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）當天告訴記者，他們會等待數個月以了解關稅對通膨、支出和就業的影響，然後再做出更好的決定，這顯示下次利率調整可能還需要一些時間才能實現。（譯者：陳正健）1140620