Fed官員釋鴿派言論 通膨若受控7月降息機率增

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）監管事務副主席鮑曼（Michelle Bowman）今天表示，若總統川普全面徵收關稅對通貨膨脹的影響仍然有限，最快7月就會降息。

法新社報導，聯準會理事華勒（Christopher Waller）數天前也說，聯準會最早可能會在下月降息，而官員目前仍在如何應對關稅問題上意見分歧。

鮑曼在布拉格會議的事先準備講稿中表示：「如果通膨壓力持續受到控制，我會支持在下次會議調降政策利率，使其更接近中性水準，並維持健康的勞動力市場。」

聯準會在本月的政策會議中，將基準利率維持在4.25%至4.50%區間，今年迄今仍按兵不動。

儘管川普一再敦促這個獨立的央行降息，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示決策官員仍可持續觀望，以便了解關稅帶來的影響。

鮑曼表示，目前數據尚未顯示關稅和其他政策對經濟產生實質影響的明顯跡象，並指出這些影響可能需要更長時間才能顯現，且規模可能比原先預期小。

她還說：「總而言之，貿易與關稅談判持續進展，已使經濟環境的風險顯著降低。」

她說：「當我們思考未來政策方向時，應該考慮調整政策利率了。」

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鮑曼也對近期支出疲軟以及「勞動力市場出現脆弱跡象」提出警告。

聯準會官員目前預測今年將降息兩次，下一次政策會議將於7月底舉行。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140624