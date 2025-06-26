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華爾街日報：川普可能最快今夏宣布聯準會主席人選

2025/6/26 10:25
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（中央社記者廖漢原紐約25日專電）「華爾街日報」報導，美國總統川普考慮加速更換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，可能最快於夏天宣布接任人選，造成「跛鴨效應」，前聯準會理事華許與現任財政部長貝森特都被點名。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名知情人士說法報導，川普（Donald Trump）最近幾週不斷提出，9月或10月將決定並宣布接替聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）人選的想法；當中一名人士表示，川普對鮑爾的憤怒可能導致時間提前至今年夏天。

多名知情人士說，前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）是考慮人選；華許與哈塞特的友人則推薦財政部長貝森特（Scott Bessent）；聯準會理事華勒（Christopher Waller）、前世界銀行主席馬爾帕斯（David Malpass）也是可能人選。

鮑爾的任期至2026年5月。依慣例，白宮在任期結束前3到4個月宣布接任人選，若今年夏天或秋天提前宣布，新人選就像車輛的後座駕駛，會影響投資人對利率方向的看法，在鮑爾任期結束前即可主導貨幣政策。

白宮對提前宣布人選的說法指出，聯準會應推動成長導向的貨幣政策。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普政府推動大而美財政法案，奠下經濟基礎工程，快速推進經濟、工作機會與投資成長，現在是貨幣政策補足這項議題與支持經濟再起的重要時刻。

人在歐洲出席北約（NATO）峰會的川普在記者會也暗示將提前宣布。他說，有3或4人可供選擇；他（鮑爾）很快就會離開，幸運地，因為他糟透了。

聯準會是獨立機構，川普希望下任主席忠誠執行較寬鬆的利率政策，同時有能力說服委員會成員持相同看法。聯準會決定利率政策的公開市場委員會成員有12人，川普無法決定當中多數成員，除非現任聯邦儲備銀行總裁提前離任，才有機會提名新人選。

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川普年初已晤談最有可能接任的華許。華許是小布希（George W. Bush）政府時期的聯準會理事，本月曾在波士頓舉行的金融專業會議表示，川普如果未依慣例，提前宣布人選，造成類似跛鴨的效應，他不會感到意外。

哈塞特已表示無意擔任聯準會主席職務；貝森特公開承諾將做滿財長任期，不過華爾街金融界希望他接任，他也不排除。（編輯：田瑞華）1140626

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