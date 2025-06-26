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Fed公布放寬銀行資本要求計畫 稱有助促進美公債交易

2025/6/26 18:31
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布放寬大型銀行一項關鍵資本要求計畫，Fed稱此舉有助促進美國公債市場交易。

法新社報導，Fed理事會今天投票表決以5比2通過提案，擬對2008年全球金融危機後推出的一項措施進行修訂。該措施要求銀行持有相當於自身資產一定比例的資本，以提高銀行的穩定性。

這項措施稱為「加強型補充槓桿率」（enhanced supplementary leverage ratio，eSLR），要求美國大型銀行需持有額外的資本。

根據最新提案，銀行控股公司的資本要求將從目前的5%下調，銀行子公司的資本要求則從6%調降。這項提案將有60天的公眾意見徵詢期。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）今天在公開的理事會議上表示，這項規定的最初目的是建立「防護網」。但他指出，過去10年間銀行資產負債表上「相對安全、低風險資產」的數量有所增加。

他說：「基於此情況，我們現在重新考慮當初的做法不失謹慎，我們希望確保這個槓桿比率不會成為一種常態性約束，阻礙銀行參與低風險活動，像是公債市場中介（機構）。」

聯邦存款保險公司（FDIC）也將於26日舉行會議，討論這套標準的調整事宜。

Fed負責監管事務的副主席鮑曼（Michelle Bowman）指出，「該提案有助強化美國公債市場韌性」。她說，此提案可降低市場失靈的可能性，以及Fed在未來壓力事件中出手干預的必要性。

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不過，Fed理事巴爾（Michael Bar）與庫格勒（Adriana Kugler）持保留態度。巴爾指出，該提案大幅削減銀行資本，因而增加大型銀行倒閉風險。

庫格勒則質疑該提案對美國公債市場帶來的相關益處，是否足以支撐擬議降低資本要求的正當性，「尤其是在金融穩定風險可能上升的情況下」。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140626

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