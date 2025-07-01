川普主張超低利率 手書再批聯準會主席讓美國慘虧

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普愈來愈強力要求降息，他今天繼續抨擊聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）及其理事會成員們，要求實施超低利率。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在社群媒體平台寫道，聯準會「應該為了允許這種事發生在美國而覺得羞恥」。然而，投票表決政策行動的人不只聯準會理事，還有另外5名區域聯準會銀行總裁。目前不清楚川普是只抨擊聯準會，還是握有投票權的所有聯準會官員。

● 川普抨擊鮑爾和聯準會

川普在社群平台張貼一份以主要利率水準來為全球許多中央銀行排名的圖表，聲稱美國的利率在其中屬於最高等級。台灣在圖表上排在第10名；美國第35名。

川普還在圖表上手寫一條直接批評鮑爾的注釋，說鮑爾「讓美國損失慘重」，且還不罷手。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上說，川普已把圖表寄給聯準會。

川普在社群平台發文表示：「（聯邦準備）理事會就坐在那邊看，所以一樣要怪他們。我們應該支付1%的利率，或更好（的數字）！」

● 聯準會不降息的理由

川普連月批評鮑爾，說他是「傻瓜」、「笨蛋」和「蠢人」。CNN指出，川普在第一次執政期間的2018年親自任命了鮑爾，如今他對鮑爾的蔑視也可追溯到川普的第一個任期，與聯準會不按照川普喜好降低借貸成本有關。

川普曾說，由於聯準會不降息，聯邦政府不得不以高額利率償債。李威特說：「美國人希望以低成本借錢，他們應該可以這麼做，但很遺憾，我們的利率還是太高了。」

歐洲中央銀行（ECB）、墨西哥銀行（Bank of Mexico）等一些央行今年已數度降低基準貸款利率，聯準會卻未跟進。一個重要理由是政策自川普今年1月重返白宮後出現劇烈轉變。官員們曾說，他們想先觀察這些轉變對經濟的影響，再考慮是否進一步降息。

鮑爾則不願多回應川普的嚴厲批評，稱聯準會只專注於成功抑制通貨膨脹及維護勞動市場健全。央行官員決定政策措施時，不會考慮政府的財務狀況。

● 聯準會未來由誰掌舵？

鮑爾的任期將於2026年5月截止，但川普揚言很快會宣布下一任聯準會主席人選。美國總統通常在現任主席卸任前的最後數月才宣布提名人選，因此，若川普真的提早宣布，將是聯準會111年歷史上前所未見的發展。

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無論川普提名誰，實際上都相當於聯準會的「影子」主席。專家們認為，如果這位「影子」主席質疑鮑爾的觀點，恐怕會造成金融市場混亂、削弱美元，並推高長期利率。

川普在6月29日播出的福斯財經（Fox Business）訪問中說：「我們會選一個能降低（利率）的人進入聯準會。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140701