新台幣升勢高漲勁揚7.17角 幾近收復6/30貶值失土

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行昨天在上半年最後一個交易日進場強力調節，緩解廠商季底作帳壓力，隨著美元指數破底、熱錢大舉湧入，新台幣匯率今天再展強勁升勢，今天收盤收29.185元，大升7.17角，幾乎收復昨日貶值失土，台北及元太外匯市場總成交金額則達20.69億美元。

6月30日正值上半年最後一個交易日，廠商月底及季底有作帳需求，新台幣匯率呈現戲劇化轉折，先升後貶，央行更在下午3時過後，罕見強力調節，直接把匯價從升值打到重貶，收盤收在29.902元，重貶7.22角、貶幅2.41%，單日寫下24年來最大貶幅。

匯銀人士解讀，央行是為了讓廠商財報好看一點，因而加重調節力道，但隨著時序進入7月，出口商暫無作帳壓力，央行不至於再下重手。

新台幣兌美元今天以29.88元開盤後，一如市場預期，匯價漲幅迅速擴大，勁揚逾7角，最高觸及29.124元，終場收在29.185元，上漲7.17角，等同昨天被央行「沒收」的升幅幾盡釋放。

外匯交易員指出，美國總統川普再次施壓聯準會降息，強化市場預期心理，美元指數破底、失守97價位，已經提供亞幣走揚的力道，在此同時，台股強勢上漲，熱錢大量湧入，出口商拋匯、投信匯入的力道仍在，讓新台幣匯率繼續衝高。

外界關注央行調節力道不如昨日猛烈，匯銀人士則說，今天市場方向一致推動新台幣衝高，央行努力於盤中提供流動性，但尾盤未再強力作價，推測央行昨天主要是為了緩解廠商壓力，多數時候仍是適度踩剎車，此外，也必須考量美國對匯率操縱議題的關注。

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外匯交易員補充，新台幣持續往升值方向走是確定的事，重返28元是時間早晚的問題，不過短線仍受消息面波動，對等關稅豁免期將屆、台美貿易談判結果等消息面進展，還是會牽動投資人信心。

根據央行統計，美元指數今天下挫0.53%，新台幣強漲2.46%，居最強亞幣，日圓升值0.74%，新加坡幣漲0.26%，人民幣小升0.04%，韓元則貶值。（編輯：潘羿菁）1140701