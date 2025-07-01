富邦金羅瑋：明年第1季前 美元持續走弱

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（中央社記者蘇思云台北1日電）富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，美元以外的資產現在有更好報酬，資金移動趨勢下，預計到明年第1季前，美元都還會走弱，外界要有心理準備。若比較美國總統川普第一任結束與現在匯價，新台幣進一步大幅走升的可能性較少。

富邦金上午舉行2025富邦財經趨勢論壇年中場。羅瑋表示，觀察十國集團（G10）國家過去2年的央行基準利率變化，除了日本央行升息外、其他國家都在降息，美國聯準會（Fed）目前基準利率落在4.25％到4.5%，在G10國家中最高。

觀察過去經驗，羅瑋分析，如果一國基準利率高，貨幣表現多相對強勢，但現在市場氛圍正在轉變，推動資金移動，也讓美元指數在G10國家中敬陪末座。

羅瑋說，第3季為全球政經情勢與金融市場轉折關鍵期，需留意5大事件。第1，以色列與伊朗戰事後續發展，觀察美國捲入程度、對原油價格影響；第2，美國跟各國貿易談判進度；台灣應該是首波達成協議的國家之一，稅率可能在10%到34%間，但後續還是要看美中跟美歐貿易談判進展，是否又有突發狀況。

第3，美國國會若趕在7月4日前通過「大而美法案」，將提高舉債上限，需觀察市場反應，也要留意美國財政部如何調整發債計畫，如果美國公債增加供給，是否有相應需求，也可能影響債券殖利率變化；第4，傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會與9月各國央行利率決策；第5，市場投資氛圍與資金動向。

觀察川普前後任期的美元走勢，羅瑋指出，川普第一任當選前，美元快速走強，但入主白宮後美元開始下滑，跟目前走勢相近。美元以外的資產現在有更好報酬，也帶動美元下滑，預計明年第1季前美元還會走弱，外界要有心理準備。不過，明年隨著美國經濟好轉，出現其他美股、美債投資機會後，美元也還會走揚。

若比較川普第一任結束時各國貨幣匯價跟現在差異，羅瑋分析，對川普而言，各國對美國貿易順差仍增加不少，川普仍可能希望反映在貨幣表現上，就此觀察，新台幣進一步大幅走升可能性較少，但是日圓、人民幣可能都還有升值空間，預期隨著資金回流，日圓有走升空間。

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至於川普喊話稱美國利率太高，羅瑋指出，美國政府一年的公債利息支出高達1.1兆美元，如果通過大而美法案，未來利息支出還會大增，所以川普才會希望美國聯準會（Fed）趕快降息。現在1年內國庫券比2年期、3年期公債殖利高，皆加重美國的利息支出。

羅瑋說，Fed後續有理事提名空間，如果Fed在9月仍未降息，川普可能提名新理事人選，外界多預期，明年可能出現一個「比較聽話的聯準會」。（編輯：萬淑彰）1140701