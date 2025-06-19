美明年降息幅度減 國泰世華銀：可縮短債券持有天期

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（中央社記者蘇思云台北19日電）美國聯準會（Fed）決議政策利率不變，點陣圖維持今年降2碼預期，不過明年降息預期縮至1碼。國泰世華銀表示，債券布局上，可縮短持有天期以降低利率風險，考量Fed降息步伐緩慢，債市報酬以穩定息收為主。

國泰世華銀行今天晚間發布媒體快訊，美國聯準會（Fed）決議政策利率不變，維持4.25%到4.5%區間，經濟前景不確定性減弱，點陣圖仍維持今年降2碼預期，但明年降息預期縮至1碼，關稅措施上路後，也預期未來景氣、就業市場有進一步走弱的可能，通膨仍有升溫風險。

根據美國開會結果，國泰世華銀指出，在關稅的實質影響明朗前，預期Fed將延續觀望政策態度。如果經濟成長進一步放緩、失業率開始升高，將有望在今年9月、12月啟動降息。期貨市場預期今年仍有1到2碼的降息可能，要視未來總經變化、甚至是關稅對通膨的影響而定。

至於如何展望總體經濟與股債匯市表現，國泰世華銀表示，目前美國經濟仍舊穩健，失業率維持低檔，5月消費者物價指數（CPI）增速也低於市場預期；不過，隨著中東衝突帶動國際油價走高，以及90天關稅暫緩期到達後，仍是下半年的通膨不確定性因素。如果美國經濟成長受相關因素影響而放緩，屆時Fed將有啟動降息的壓力。

股市部分，國泰世華銀表示，美中貿易戰緩和後，帶動近期美股回升，但本益比來到相對高位，所幸，預期今年跟明年的企業獲利持續成長，未來減稅法案利多有助改善公司基本面。操作上，考量關稅不確定性及評價面偏高的因素，應採定期定額方式分散布局。

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國泰世華銀指出，債市部分，Fed維持觀望政策立場，下半年美國公債到期量大形成的供給面壓力，都將支撐美債殖利率在高檔延續，預期10年期公債殖利率維持在4到4.5%的上緣。布債想法上，可縮短持有天期以降低利率風險，鑑於Fed降息步伐緩慢，債市報酬以穩定息收為主。

匯市部分，國泰世華銀指出，美元指數今年呈現貶勢，市場「疑美論」尚未消除下，預期美元將延續弱盤格局。展望未來匯率走勢，短期聚焦對等關稅、半導體關稅談判結果，中長期仍回歸美國貨幣政策的動向。（編輯：林家嫻）1140619