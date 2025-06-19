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聯準會連4次維持利率不變 預測通膨攀升成長降溫

2025/6/19 08:44（6/19 08:56 更新）
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聯準會18日宣布維持利率不變，主席鮑爾出席記者會說明。（路透社）
聯準會18日宣布維持利率不變，主席鮑爾出席記者會說明。（路透社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天連4次會議決定維持利率不變，在美國總統川普關稅措施開始生效及地緣政治不確定性增加下，聯準會預測通貨膨脹攀升、經濟成長降溫。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）告訴記者，他們會等待數個月以了解關稅對通膨、支出和就業的影響，然後再做出更好的決定，這顯示下次利率調整可能還需要一些時間才能實現。

就目前而言，鮑爾預期「夏季期間」將瞭解更多情形，但決策官員似乎對今年是否降息的看法愈來愈分歧。

聯準會在2天會議後決定將基準放貸利率維持在4.25%至4.50%區間，決策官員預計今年將會降息兩次，類似先前預測。

然而與會官員間歧異增加，小幅過半的官員預測聯準會至少降息2次。

聯準會維持利率不變的決定可能觸怒川普，他曾多次施壓聯準會降息，今天稱鮑爾沒有更快地降息是「愚蠢的」。

在聯準會公布決策數小時前，川普說：「坦白而言，聯準會有一個愚蠢的人。」

他在白宮表示：「我們沒有通膨情形，我們只有成功，我想要見到利率下降…或許我應該去聯準會，我可以自我任命嗎？」

聯準會在聲明中指出：「經濟前景的不確定性減弱，但仍然很高。」

聯準會也下修今年經濟成長預期，同時上調通膨和失業率預測，此為川普今年4月對幾乎所有貿易夥伴徵收10%關稅以來，聯準會首次更新預測。

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聯準會今天調降美國今年經濟成長率預測至1.4%，低於3月估計的1.7%。

此外，聯準會將通膨年增率上修至3.0%，失業率為4.5%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140619

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