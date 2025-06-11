貿易緊張衝擊 世銀下修2025全球經濟成長率至2.3%

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天下修2025年全球經濟成長預測至2.3%，主因美國總統川普祭出廣泛關稅措施，加劇國際關係緊張並拖累經濟前景，引發貿易緊張並造成政策不確定性。

法新社報導，世界銀行在最新公布的經濟展望報告中，將今年全球國內生產毛額（GDP）成長預測下修至2.3%，低於1月預估的2.7%，這是國際機構近期連番下調成長預測的最新一次。

世銀首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）說：「若不計全球經濟全面衰退的情況，這將是17年來最疲弱的表現。」

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他還說，由於「政策不確定性很高，加上貿易關係日益碎片化」，今年與明年的全球經濟成長和通膨前景都已惡化。吉爾警告說：「若不迅速調整方向，生活水準可能遭到嚴重打擊。」

世界銀行預估，到2027年底前，2020年代全球GDP成長率平均為2.5%，預料會是1960年代以來成長步調最緩慢的10年。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1140611