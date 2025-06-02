加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
烏版木馬屠城 暗藏無人機深入俄境襲41架戰略轟炸機
首頁 / 國際

牛津經濟全球城市指數 台北排名60上升5名

2025/6/2 04:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約1日專電）英國研究機構「牛津經濟」（Oxford Economics）公布2025全球城市報告，全球千座城市指數中，紐約、倫敦與巴黎位居前3，亞洲有7個城市進入百大，台北排名第60，較去年上升5名。

牛津經濟公布全球千個主要城市指數排名，前10位依序為紐約、倫敦、巴黎、聖荷西、西雅圖、墨爾本、雪梨、波士頓、東京、舊金山。

進入百大的亞洲城市（不含中東地區）有7個，分別為第9東京、第15首爾、第21新加坡、第60台北、第72香港、第79吉隆坡、第100大阪-京都。

這項評比依經濟、人力資源、生活品質、環境、治理等5項標準給分，最高為100。台北得分依序為50.0、67.7、90.4、72.2與88.1，總平均為75.0，排名第60，去年為第65，上升5名。

在生活品質、人力資源與治理項目方面，台北的生活品質與治理的排名高於榜首紐約。

由於城市經濟規模與涉及知識、技能與產能的人力資源評比所占比重高於其他項目，全球百大城市多位於北美與西歐地區。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紐約是全球金融、科技、廣告與媒體中心，是全球最大的城市經濟體，產值主要來自金融業。紐約經濟成長長期穩定，規模約為兩個洛杉磯，在經濟項目上獲得滿分，繼續蟬聯榜首。

倫敦與巴黎在經濟評比上排第8與第11。倫敦被稱為「全球都市」，區域內有多所國際排名領先的大學、跨國企業總部與多元化勞工，人力資源是倫敦表現最突出的項目。巴黎是數百年的「世界首都」，服務業與旅遊業造就傲人的穩定經濟成長。（編輯：李佩珊）1140602

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：