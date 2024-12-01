2025全球最佳城市 倫敦連10年奪冠台北擠進百大

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（中央社紐約30日綜合外電報導）行銷顧問公司 Resonance與市場研究公司益普索（Ipsos SA）合作評選「2025年世界最佳城市」，英國倫敦在270多座城市中連續10年蟬聯冠軍，台北也擠進百大，排名76。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份「2025年世界最佳城市」（2025 World’s Best Cities）報告根據城市的宜居度、魅力和繁榮程度評比，最終算出總分。除了參考數據資料，還對30個國家2萬2000人做了調查。

報告指出，從都市叢林到自然風光，台北有科技製造業，也有令人嚮往的美好生活，「坐落在太平洋西岸的台北，是備受喜愛的珍珠奶茶、蒙古烤肉和鼎泰豐米其林星級小籠包的故鄉，更不用說還有像師大這樣的夜市，以及RAW和Mume等高級美食餐廳了」。

台北在調查中的「魅力」（Lovability）一項排名51，宜居度排56，不只食物有亮點，也坐擁許多綠地公園，只要短暫車程，就能抵達陽明山國家公園欣賞自然美景。

此外，台北還是全球科技和半導體中樞，人均國內生產毛額（GDP）排名全球第18；而台灣社會政策先進，包括成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在在都使台北成為對居民和遊客包容與熱情的環境。

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而倫敦連續10年拿下「全球最佳城市」榜首。報告指出，「面對後脫歐時代、地緣政治不確定性和經濟挑戰的複雜環境，倫敦的韌性和無與倫比的全球吸引力，鞏固其在年度排名冠軍的地位。它是今年唯一在28個子類別中的7個位居榜首的城市」。

「最佳城市」排名2至10名依序為：美國紐約、法國巴黎、日本東京、新加坡、義大利羅馬、西班牙馬德里、西班牙巴塞隆納、德國柏林、澳洲雪梨。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131201