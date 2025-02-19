加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 國際

台北台中入榜全球「步行便利」城市 前50名有45座在歐洲

2025/2/19 17:26（2/19 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市信義區街頭人潮往來。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區街頭人潮往來。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨19日綜合外電報導）一份刊登於「自然城市」期刊的研究探討全球城市的步行便利性，結果顯示前50名當中有45座為歐洲城市，包括位居榜首的義大利米蘭。日本京都為亞洲第1，台北、台中也榜上有名。

英國「經濟學人」（The Economist）報導，「步行便利」的城市有時也會被稱為「15分鐘城市」，它們能在小範圍內滿足當地居民日常生活需求，例如住宅區夾雜商店和咖啡廳、可步行抵達學校、博物館和劇院，並有綠地提供寧靜的休憩空間。

在「自然城市」（Nature Cities）刊登的這項研究中，布魯諾（Matteo Bruno）與位於羅馬的索尼電腦科學實驗室（Sony Computer Science Laboratories）同事分析了全球超過1萬座城市的步行便利程度。

他們先評估各城市不同社區居民步行至學校、醫院、餐廳和商店等「關鍵設施」所需的時間，再算出整個城市的平均值。

歐洲城市毫不意外地是行人友善地區，在人口超過50萬的大城市排名中，前50名便有45個歐洲城市，其中米蘭榮登榜首。

米蘭人平均只要步行7分鐘左右就能抵達各種設施，城市中98%的人口從住家步行15分鐘內就能抵達日常所需的設施。

亞洲有5座城市進入前50名，包括京都（第28）、台北（第35）、尼泊爾首都加德滿都（第45）、台中（第49）及日本東京（第50）。

（圖取自索尼電腦科學實驗室網頁whatif.sonycsl.it）
（圖取自索尼電腦科學實驗室網頁whatif.sonycsl.it）

北美城市在前50名中明顯缺席，因為當地許多城市的設計是以汽車為主，住宅區距離城市核心區域的設施較遠。

加拿大溫哥華的步行距離是北美最短，但在全球排名中僅為第53位。美國紐約市的曼哈頓被評為高度適合步行，但其他行政區拖垮了平均。

研究人員也試圖找出讓城市的生活機能更適合步行的方法。

以排名已經很高的法國巴黎（排名第7）為例，大多數巴黎人平均只需要步行8分鐘就能抵達主要設施，93%的巴黎人住在「15分鐘社區」，但研究作者開發出一種演算法，能分析如何透過重新配置現有設施，進一步提升步行便利度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他們發現，只要稍微調整城市布局，平均步行時間就能省下2分鐘，還能使住在「15分鐘社區」的人口比例提高到97%，這顯示都市計畫可以改善步行便利度。至於是否有經濟效益則是另一回事，要吸引商店和餐廳進駐較安靜的社區，可能需要政府的激勵措施。

即使是微幅調整，也可能帶來顯著效益。許多研究已證實，步行便利的城市能讓居民更健康、空氣更清新，此外，更多人步行也能帶動當地商店和咖啡廳的生意。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140219

#尼泊爾
#經濟學人
#歐洲
#台中
#台北
#英國
A universal framework for inclusive 15-minute cities

刊登在自然城市期刊的研究：

A universal framework for inclusive 15-minute cities

延伸閱讀
2025全球最佳城市 倫敦連10年奪冠台北擠進百大2024全球最宜居城市 台北排名66、高雄優於台中英國雜誌公布亞洲最佳8旅行地 台南第4台灣唯一上榜阿里山林鐵入選紐時推薦全球旅遊點 搭古老車廂探索山林美景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：