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阿里山林鐵入選紐時推薦全球旅遊點 搭古老車廂探索山林美景

2025/1/8 11:23（1/8 11:50 更新）
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阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」停靠在祝山車站。（中央社檔案照片）
阿里山林鐵全新檜木列車「福森號」停靠在祝山車站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「紐約時報」今天公布2025年全球值得去的52個地方，包括英格蘭、尼加拉瓜與保加利亞等都獲推薦，台灣的阿里山因「搭乘古老車廂進入蒼鬱高山」的景致，表列第19。

紐約時報（New York Times）公布的2025年全球值得去的52個地方，當中包括作家珍奧斯汀的英格蘭（Jane Austen's England）、紐約市的博物館、格陵蘭、安哥拉、尼加拉瓜、挪威的克里斯汀桑（Kristiansand） 、烏茲別克的布卡拉（Bukhara）、奈及利亞的貝寧市（Benin City）、美國的紐奧良、日本的富山市、英屬維京群島、阿拉伯聯合大公國的阿布達比、中國的黃山、保加利亞、加勒比海國家蒙哲臘（Montserrat）與台灣的阿里山等。

紐時以「搭乘古老車廂進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。

文中寫道，來台旅客今年可以特殊但緩慢方式探索神秘山林，有112年歷史的阿里山森林鐵路去年重新投入載客服務。全長71.4公里的鐵路，從嘉義市出發載客前往青翠山間。

由於颱風和土石流影響，鐵路經過15年整修才對外開放，期間位於嘉義的車站空置荒涼了數年，如今華麗再登場，每天有兩班車次。乘客每天上午在車站等候搭乘窄軌，紅色與米色塗裝的列車上山。

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在全程約5小時旅程中，列車會停靠奮起湖站，乘客可享用在地知名的便當和愛玉冰。前往阿里山的最佳季節在降雨較少的11月至隔年4月。

紐約時報每年推薦全球52個地方，供讀者作為年度旅遊行程安排參考。非洲小鎮、太平洋島嶼到國際都會都曾獲推薦，台北曾在2023年因美食與文化入選，也有讀者放下工作，花一年時間走遍推薦景點，留下值得回憶的一頁人生。（編輯：唐佩君）1140108

被譽為行動美術館的福森號去年7月首發，吸引不少旅客搭乘。（中央社檔案照片）
被譽為行動美術館的福森號去年7月首發，吸引不少旅客搭乘。（中央社檔案照片）
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