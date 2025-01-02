全球新興旅遊目的地 高雄演唱會觀光入榜

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（中央社記者余曉涵台北2日電）旅遊業者公布2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，其中高雄憑藉演唱會觀光的成功經驗與多元活動資源，成為台灣唯一入選的城市。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，日前舉辦「2024 未來旅遊樣貌趨勢」論壇中，公布2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，其中高雄作為台灣唯一入榜城市，與全球其他旅遊新星共同展示新興旅遊市場的多樣性與吸引力。

包括以壯麗自然景觀與原住民文化吸引全球旅客的澳洲達爾文；世界遺產與自然美景成為旅遊熱點日本日光；其他上榜的城市還有越南富國島、土耳其伊斯坦堡等。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，根據Klook亞太區旅遊脈動大調查，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前3名活動類型，高雄的多元活動資源與便捷基礎設施，讓其成為亞太地區旅遊市場的亮點。

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Klook全球目的地夥伴關係資深總監鄭書恒表示，高雄憑藉其國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度，未來將持續結合全球平台優勢，推出更多結合演唱會、城市文化與深度體驗的旅遊套裝方案，推動更多海外旅客來到高雄，甚至是全台灣旅遊。

高雄市政府觀光局副局長劉秀英表示，高雄不僅具備深厚的文化底蘊與完善的基礎設施，同時也是舉辦國際活動的理想地點。希望旅客不僅來高雄參與演唱會活動，更能融入當地文化，品嚐在地美食，享受結合音樂與城市風光的全方位旅遊體驗。（編輯：李亨山）1140102