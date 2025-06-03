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川普關稅政策衝擊 OECD下修今明年全球經濟成長預估

2025/6/3 19:42
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（中央社巴黎3日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天下修針對今明2年的全球經濟成長預估，並警告美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策將扼殺全球經濟，對美國本身的衝擊尤其嚴重。

法新社報導，總部設於巴黎的OECD表示，繼去年全球經濟迎來3.3%成長率後，目前預估2025年及2026年將「溫和」成長2.9%。

OECD今年3月曾預估，2025年及2026年全球經濟成長率分別為3.1%及3.0%。自此之後，川普祭出一系列關稅措施，震撼金融市場。

OECD首席經濟學家白瑞拉（Alvaro Santos Pereira）接受法新社採訪時稱，對所有國家而言，最佳選項就是坐下來達成協議，包括美國在內。

白瑞拉在OECD報告中示警：「全球都將感受到經濟前景疲軟的影響，幾乎沒有例外。」

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他還說：「經濟成長放緩和貿易下降將影響收入，並導致就業成長減緩。」

報告指出，美國經濟繼去年強勁成長2.8%之後，前景「已經惡化」。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140603

川普
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