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美商務部長樂觀預期 很快能與印度達成貿易協議

2025/6/3 15:44
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，他樂觀認為印度很快就會與美國達成貿易協議，以避免總統川普的關稅威脅。

法新社報導，盧特尼克在促進兩國關係的「美國與印度戰略夥伴關係論壇」（US-India Strategic Partnership Forum）上說，「大家可以期待美國與印度在不遠的未來將簽下協議」，他本人對此「非常樂觀」。

川普正尋求重整全球經濟，糾正他所謂對美國不公平的現象。目前他將實施全面對等關稅的期限延至7月9日。

關於美國與印度的關稅談判，盧特尼克說：「將關稅降至合理且適當的水準，我們才能成為彼此的良好貿易夥伴，我想這絕對要談。」

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盧特尼克還說：「印度政府的某些做法總是惹惱美國。例如，他們經常從俄羅斯購買軍事裝備。」

但他說，川普認為應提出關切，且「印度政府正具體且直接地解決這個問題」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140603

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