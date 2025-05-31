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日本：與美關稅談判有進展 6月G7峰會前續磋商

2025/5/31 12:23
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本今天表示，與美國的最新一輪關稅談判有所進展，雙方同意在下個月七大工業國集團（G7）峰會召開前舉行另一輪談判。

法新社報導，日本雖是美國的重要盟友與最大投資國，仍須承擔與多數國家相同的10%基準關稅，汽車、鋼鋁等產品則另被課以更高稅率。

美國總統川普4月初宣布對多數貿易夥伴課對等關稅時，日本的稅率被訂在24%，但川普很快又暫緩向各國實施對等關稅，延至7月初以利與各國談判。

東京盼爭取美方解除所有關稅，日本外務省表示，在華府尋求達成協議的討論「已取得進展」。

日本外務省透過聲明說：「日本和美國已充分了解彼此立場。」

外務省指出，日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論期間，「再度強烈敦促美方應三思一系列關稅措施」。

日本外務省表示，日美雙方同意在6月中G7峰會召開前舉行另一輪會談。

另據路透社報導，赤澤向聚集在駐美大使館的日本媒體說：「美方若能同意我們的訴求，我們或許就能達成協議。但若無法達成，要我們買單任何協議就很難。」

日本政府消息人士在新一輪會談前透露，日美間的協議不太可能馬上達成，因為他們絕不會倉促接受一份不利日本的協議，特別是針對汽車業。

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赤澤不願提供最新討論內容的相關細節，但他表示，貿易擴張、非關稅壁壘與經濟安全合作是每次會談的重要議題。

赤澤還說，半導體供應鏈和稀土也是經濟安全議題之一。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1140531

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