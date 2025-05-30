川普關稅政策傷害大 路透：全球企業已損失逾兆元

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（中央社舊金山/紐約/班加羅爾30日綜合外電報導）根據路透社針對企業揭露的訊息分析，美國總統川普的貿易戰已導致銷售損失和成本攀升，全球企業損失逾340億美元（約新台幣1兆152億元）。

隨著關稅不確定性持續造成全球大型企業決策癱瘓，預計這一損失將進一步擴大。

美歐亞各地企業，包括蘋果（Apple）、福特（Ford）、保時捷（Porsche）和索尼（Sony）不是撤回就是調降獲利預估。絕大多數公司表示，川普的貿易政策難以捉摸，根本無法準確預估成本。

路透社首次綜合企業發布的聲明稿、向監管機關申報的文件、以及法說會和媒體採訪紀錄，企圖從中一窺全球企業目前為止在關稅問題上所付出的成本。

其中330億美元的損失是來自標準普爾500指數（S&P 500）成份股中的32家公司、歐洲STOXX 600指數的3家公司，以及日本日經225指數（Nikkei 225）的21家公司。

經濟學家表示，全球企業的損失可能是企業目前揭露金額的好幾倍。

耶魯大學管理學院（Yale School of Management）教授宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）說：「你可以把這個數字乘以2倍或3倍，我們仍然會說，這個影響的規模遠超過大多數人的認知。」

宋能菲爾德還說，連鎖反應可能會更嚴重，例如消費者和企業支出可能減少、通膨預期可能攀升。

隨著財報季近尾聲，路透社調查發現至少42家公司調降財測，16家公司取消或暫停發布財測。

例如本月稍早，美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）未公布季度財測，並宣布將調高售價而引來川普的批評。受到美國關稅影響最大的歐洲汽車製造商之一富豪汽車（Volvo Cars）則是撤回未來2年的獲利預估。美國聯合航空公司（United Airlines）則是提供2套不同的財測，該公司表示，今年的總體經濟環境根本無法預測。

在今年1月至3月當季季度財報電話法說會中，美國標準普爾500指數成份股有360家公司或72%提到關稅，比前一季度的150家或30%大幅增加。而歐洲STOXX 600指數有219家提到關稅，比前一季度的161家多。至於日本日經225指數則有58家提到，高於前一季度的12家。

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根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，華爾街分析師預估標準普爾500指數成份股公司淨利在4月至12月期間每季平均成長5.1%，低於去年同期的11.7%。

若以產業別來看，則以汽車製造商、航空公司和消費品進口商受創最深。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140530