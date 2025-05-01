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進口飆升與關稅雙重衝擊 美2025首季經濟萎縮

2025/5/1 01:55
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普的關稅戰引發企業趕在關稅政策前大量囤積進口商品，同時消費者支出放緩，美國首季GDP以年率計算下滑0.3%，是近3年穩健增長後一大明顯反轉。

華爾街日報引述美國商務部指出，美國國內生產毛額（GDP）今年首季考量季節性因素和通膨調整後，下滑0.3%，是自2022年第一季以來首次出現的經濟萎縮。

作為經濟一大引擎的消費支出第一季成長1.8%，是自2023年中期以來最小增幅。聯邦政府支出也因政府效率部（DOGE）執行機構瘦身而下降。

華爾街日報直言，第一季經濟萎縮的主因是川普發動的貿易戰。淨出口（net exports）對第一季GDP造成的負面衝擊將近5個百分點，是自1947年有記錄以來淨出口對GDP拖累最大的一次。

川普將市場狀況歸咎於前總統拜登，呼籲人們耐心等待他的關稅政策開始生效。他在社媒「真實社群」（Truth Social）寫道：「這是拜登的股市（表現），不是我的，我是到1月20日才上任。」

華盛頓郵報指出，商務部經濟分析局（BEA）4月30日上午發布的這份最新經濟報告顯示，自2022年初因COVID-19疫情引發供應鏈危機以來，美國經濟首次出現放緩。放緩主要源於進口量大增（進口在計算GDP時是扣分項），因企業紛趕在川普關稅政策之前購買外國商品。

政府支出下降也衝擊經濟成長，此外由於美國民眾減少大宗採購，消費者支出也出現放緩，特別是與最近幾個月相比。

財經研究機構Fwdbonds的首席經濟學家拉普基（Chris Rupkey）在商務部報告出爐後寫給客戶的備忘錄中說：「成長就是消失了。也許有部分這些負面情況是因搶在關稅上調前趕忙進口，但政策顧問們實無法為此粉飾太平。」

經濟學家們指出，當前顯露的經濟疲軟不僅反映市場當下的憂慮，更是一嚴重警示—隨關稅措施的全面影響逐漸顯現，經濟形勢可能持續惡化。

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事實上許多家庭與企業早已搶先囤購汽車、家電及其他高單價商品，代表他們短期內無需再購買，進一步削弱消費支出；而企業方面，既然先前大多已暫緩投資與招聘，也不大可能立刻改弦更張。

喬治華盛頓大學經濟研究中心主任辛克雷（Tara Sinclair）說：「本季的疲弱其實也是未來幾季疲弱表現的前兆。我們正看到人們消費行為急遽改變，類似於疫情期間所受的震撼。人們正提前採辦可能今年稍晚才要的採購，對未來幾季來說這格外令人擔憂。」（譯者：陳亦偉/核稿：陳正健）1140501

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