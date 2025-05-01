加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗2/175
首頁 / 國際

路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單

2025/5/1 01:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京30日綜合外電報導）路透社引述兩名知情人士披露，在尋求緩解與華府的貿易戰衝擊之際，中國已列出可免徵125%關稅的美國商品清單，且正悄悄通知企業。

消息人士指出，目前尚不清楚有多少商品、哪些產品被列入清單，相關部門尚未公開透露這些訊息。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據其中一名消息人士透露，相關部門正私下聯繫企業，告知企業將有一份可免徵關稅的產品分類清單。這名消息人士任職於一家藥品公司，在中國銷售美國藥品。

這名消息人士提及，上海浦東新區政府4月28日已就這份清單與他們公司聯繫，由於他們部分產品依賴美國技術，公司曾遊說希望獲得關稅豁免。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140501

#上海
#川普
#中國
#美國
#關稅
#美中對抗
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普：盼與中國達成貿易協議 對方受創陷關廠潮
23
更多編輯台推薦新聞：