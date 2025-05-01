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美中關稅戰 中國官媒稱美方主動與中接觸希望談判

2025/5/1 10:42（5/1 11:06 更新）
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美國國旗與中國五星旗。（路透社）
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（中央社台北1日電）在美國總統川普表示與中方有通話之後，中國官媒今天稱，美國近期透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方在關稅問題上談判。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天發布消息稱，美國近期透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方在關稅問題上談判。

文章表示，美國總統川普（Donald Trump）和其經貿團隊近期不斷稱，美國正與中國進行經貿談判。美國頻繁釋放消息，越顯現出美國急於推動談判的狀態。「在談判上，美國一定是更著急的那一方」。

文章稱，「在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談，但美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權」。

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在此之前，美國方面接連釋出美中已針對關稅展開談判，且將達成協議的訊息。時代雜誌（TIME）4月25日報導，川普在接受專訪時表示。他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，且習近平已經打電話給他，引發外界廣泛議論。但川普不願透露他與習近平通話的時間點，也不願評論兩人是否是在關稅戰之後通話。

中國外交部隨後回應稱，中美兩國元首「最近並沒有通話」，中美雙方最近也沒有針對關稅問題進行任何磋商或談判。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140501

#川普
#中國外交部
#習近平
#美國
#玉淵譚天
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