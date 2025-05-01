川普再批中國剝削 稱美國不需要許多中國製商品

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天稱中國在貿易上最會剝削美國，並試圖淡化關稅戰可能帶來的經濟衝擊，他說美國不需要許多中國製的商品，「也許小孩只會有2個娃娃，而不是30個」。

美國財經媒體CNBC報導，川普在白宮內閣會議上說：「我們被全世界每個國家剝削，但我會說中國是『頭號剝削國』的主要候選國。」

即使分析師與企業領袖警告，關稅可能即將造成經濟損失，包括對美國供應鏈的衝擊，但川普仍持續捍衛他對中國商品前所未見地課徵145%關稅的政策。

有人認為，如果川普的貿易戰持續拖延下去，美國消費者將發現貨架空無一物，但川普對這個想法卻不為所動。

川普在內閣會議上說：「有人說『貨架將空無一物』，好吧，也許小孩只會有兩個娃娃而非30個，也許這兩個娃娃會貴個幾塊錢。」

美國民眾上一次面臨商品短缺與空蕩蕩的貨架，是在5年前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。當時防疫限制措施引發大規模國際貿易中斷，對供應鏈造成衝擊。然而這次會是由川普的貿易政策引起。

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川普也表示，美國不需要中國生產的許多產品，即使中國仍是美國進口商品的主要來源國。

他說：「他們有載滿貨物的船隻，其中一大部分，雖然不是全部，但有一大部分是我們不需要的貨物。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140501