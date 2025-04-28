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因應關稅戰 中國官媒：大部分相關政策6月前推出

2025/4/28 18:15
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（中央社台北28日電）面對美中關稅戰，中國官媒今天透露，中國當局的因應政策中，包括既定政策，也包括「根據外部形勢變化」而推出的新政策。至於這些政策的大部分，將在「接下來的兩個月」（5、6月）推出。

中國國新辦今天舉行記者會，內容是說明「穩就業、穩經濟，推動高質量發展」政策措施有關情況。央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天針對這場記者會發表文章，提到上述內容。

文章指出，中國國新辦這場記者會上，與會官員回應了近一段時間以來輿論對政策推出的期待。而這場記者 會清晰地傳遞了兩條訊息。一是對於經濟運行中面臨的困難與問題，特別是「外部衝擊」，當局的「政策工具箱很豐富，都有充足預案」。

這篇文章提到，據了解，這些政策包括既定政策，也包括「根據外部形勢變化」而推出的新政策。而這些政策中的大部分政策將在第2季，也就是「接下來的兩個月」推出。

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文章說，特別是因應美國「濫施關稅」帶來的衝擊，往後不管美方如何出牌、加碼，中國方面都有充分準備。

這篇文章提到，二是中國國新辦這場記者會提到的「每一個點，都是一項項具體的措施」，接下來都將逐步推出。其中既聚焦解決「當下迫切的問題」，也考慮了「長遠的發展」。（編輯：邱國強）1140428

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