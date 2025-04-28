路透：美中關稅戰之際 習近平將視察上海

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（中央社台北28日電）路透社報導，在美中貿易戰如今加劇了中國經濟成長風險之際，2名知情人士透露，中共總書記習近平本週將視察具中國金融中心及重要經濟地位的上海。

報導指出，習近平上一次視察上海是在2023年11月，當時他敦促上海鞏固國際金融中心的地位，並在科技方面取得領先的地位。

根據報導，習近平當時也會見了「長江經濟帶」共11個省級行政區的領導官員，並敦促這些官員各自努力推動產業突破和創新。

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依中國官方定義，「長江經濟帶」包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲南、貴州共11個省區。報導提到，「長江經濟帶」是中國重要的出口經濟中心，整體經濟規模占中國國內生產毛額（GDP）的40%以上。

報導指出，針對習近平將視察上海的訊息，中國國務院新聞辦公室並沒有立即回應媒體的查證。（編輯：邱國強）1140428