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美GDP萎縮股市狂瀉 川普再怪罪拜登

2025/5/1 01:39
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見。美國總統川普今天再次怪罪前總統拜登，並要各界保持「耐心」。

綜合法新社等媒體報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「這是拜登（Joe Biden）的股市（表現），不是川普的。我是到1月20日才接任。」

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他提及：「關稅即將開始生效，企業正以創紀錄數量遷入美國。我們的國家將會繁榮，但我們必須擺脫拜登的『不良影響』。」

川普說：「這需要一段時間，與關稅無關，只是他（拜登）留給我們糟糕的數字，而當繁榮開始時，將會前所未見。要有耐心！！！」（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140501

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美國第1季GDP萎縮0.3% 2022年來首見
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