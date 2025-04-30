學者：股債市激烈反應 成為攔住川普唯一力量

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）川普重返白宮後，為國際地緣政治及美國行政帶來巨大改變，以往會限制美國總統行動的常規幾乎攔不住他。但本月經驗顯示，唯一有個力量能牽制他挑戰施政極限，就是金融市場。

法新社報導，川普（Donald Trump）2日宣布全球大規模對等關稅措施後，華爾街股市在短短2天內市值蒸發約6兆美元（約新台幣192兆元），標普500指數更創下2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時期以來單日最大跌幅。

美國康乃爾大學（Cornell University）應用經濟學教授凱爾（Steven Kyle）表示：「市場確實通常表現…有點像地震儀，會對最輕微的震動做出反應。」 而在川普公布關稅的「解放日」造成市場暴跌後，過了1週他突然又對中國以外所有國家暫緩實施關稅方案中最嚴苛部分。這樣的大轉彎刺激股市應聲飆漲。

美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）國際商務教授奎伊（Terrence Guay）指出，股市對於川普宣布關稅政策的反應，「很可能是至今」能夠緩和川普政策的「最具影響力力量」。

市場觀察家上週又目睹川普在市場驚恐反應後立場逆轉。川普先是與中國展開你來我往關稅報復，令貿易戰不斷惡化；他還揚言撤換美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。但不久後白宮就出面緩和對中國的態度，川普也安撫大眾他不會開除鮑爾。

曾任職世界貿易組織（WTO）的美國哥倫比亞大學（Columbia University）法學院教授馬弗羅伊迪斯（Petros Mavroidis）表示，市場「懲罰」了川普的政策，他和他的幕僚「一定意識到要打贏貿易戰沒那麼容易」。

美國里契蒙大學（University of Richmond）財務學教授杜涅夫（Art Durnev）則指出，不只股市發出最響亮信號，「債券市場的力量更大，這是（川普改弦易轍的）首要驅動力」。

美國公債如同黃金和瑞郎，傳統上被投資人視為金融市場或實體經濟受困時期的避風港。例如在2008年全球金融危機時，美債成為安全保障。

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然而，最近幾週美國公債需求大受影響，因為川普的激烈政策推高了殖利率。川普坦言注意到債市的反應，還說投資人「有點太緊張了」。

奎伊同意債市對川普也有重大影響。他說，債市表現反映出「許多投資人已經將資金撤出美國」。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140430