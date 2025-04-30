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美國第1季GDP萎縮0.3% 2022年來首見

2025/4/30 22:06（4/30 22:16 更新）
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圖為紐約民眾在布魯克林一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據今天最新公布的數據，美國今年前3個月國內生產毛額（GDP）意外萎縮，為2022年以來首見萎縮，主要是受到美國總統川普實施全面性關稅前，進口激增的影響。

法新社報導，美國公布首季GDP創3年來首見萎縮後，川普（Donald Trump）將經濟萎縮歸咎於前總統拜登（Joe Biden）。

川普在社群媒體發文稱：「我1月20日才就任。關稅很快將會生效。企業將開始以破紀錄的數量搬遷至美國。我們的國家將欣欣向榮，但我們必須先甩掉拜登的『不良影響』。」

美國商務部今天公布，美國第1季GDP初值折合年率萎縮0.3%，遠遜於2024年第4季的成長2.4%。

根據市場觀察網站Briefing.com，商務部今天公布的數據遠低於市場平均預估的成長0.4%。

商務部在聲明稿中說：「首季實質GDP萎縮，反映了進口攀升，消費者支出放緩，以及政府支出滑降。」

今天正值川普1月20日重返白宮以來，上任第101天。

川普上任後宣布一連串關稅措施，並於3月公布將自4月初對主要貿易夥伴加徵全面性關稅的計畫，以重塑美國的貿易關係。

這些關稅措施引爆金融市場賣壓，推升市場波動率至2019冠狀病毒疾病（Covid-19）以來最高水準，造成投資人恐慌。

喬治華盛頓大學（George Washington University）經濟學教授辛克雷（Tara Sinclair）告訴法新社：「通常，政府的政策不會改變那麼多，尤其是總統上任百日內。但這次情況不同。」

「我認為很明顯有急遽的政策變化，這些變化正直接削弱經濟。」

根據商務部數據，美國去年經濟成長2.8%。分析師普遍預期，今年經濟成長將降溫，但仍將維持在2%左右。

川普重返白宮推出一連串新關稅後，許多分析師已經大幅下修美國經濟成長預估。

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在GDP的計算中，進口對成長造成的負面影響，抵銷出口帶來的正面效益。

辛克雷指出：「這波進口激增，顯然是因為人們試圖搶在關稅生效前採購，這完全是針對總統政策的直接回應。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140430

#2019冠狀病毒疾病
#GDP
#川普
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#美國經濟
#商務部
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