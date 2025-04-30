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美國第1季GDP萎縮0.3% 川普政策不確定性令企業擔憂

2025/4/30 20:41（4/30 22:18 更新）
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圖為美國奧克蘭港的貨櫃。（路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）財經媒體CNBC報導，美國商務部今天公布的數據顯示，美國2025年第1季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.3%。

上述數據公布之際，適逢美國總統川普（Donald Trump）1月20日重返白宮以來，上任第101天。

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根據市場觀察網站Briefing.com，在數據公布之前，市場分析師平均預估美國首季GDP折合年率擴張0.4%，大幅低於2024年第1季的2.4%。

商務部數據顯示，美國去年經濟成長2.8%。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140430

#川普
#商務部
#白宮
#美國
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