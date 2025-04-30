加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰11/300
首頁 / 國際

川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅

2025/4/30 06:24（4/30 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為加州一處停車場。（路透社）
圖為加州一處停車場。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天簽署行政命令，調降美國政府本月稍早實施的多項「疊加」汽車關稅，目的是降低關稅對汽車製造商造成的經濟衝擊。

法新社報導，美國商務部一名官員表示，此舉意味汽車製造商將不會同時被課徵25%進口車關稅和25%鋼鋁關稅。該官員補充說，這些措施將使產業有時間把供應鏈遷到美國。

美國財經媒體CNBC報導，川普今天說道：「我們只是想在這一小段過渡期幫助他們（汽車製造商），若他們無法取得零組件，我們不想要懲罰他們。」

同時，汽車產業正奮力應付監管政策不確定性和關稅造成的額外成本。

在川普降低汽車關稅之前，汽車製造商和汽車政策團體持續遊說川普政府減免部分關稅，尤其是多重關稅產生的「疊加」效應。

代表汽車經銷商、供應商及幾乎所有主要車廠的團體指出，即將實施的關稅可能對美國汽車生產造成危害，許多汽車供應商已「陷入困境」，將無力負擔額外增加的成本，這個情況將會導致更廣泛的產業問題。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在川普簽署行政命令後，汽車製造商對這項預料中的舉措表示讚賞，但他們持續面臨成本激增問題。

福特汽車（Ford）執行長法利（Jim Farley）今天透過電郵聲明表示：「福特汽車樂見並讚賞川普總統做的這些決定，這有助於減輕關稅對汽車製造商、供應商及消費者帶來的衝擊。」（譯者：洪啓原）1140430

#川普
#商務部
#美國
#福特汽車
#川普關稅
#法利
#對等關稅
延伸閱讀
路透：中國已豁免美國乙烷125%進口關稅川普考慮汽車零件關稅豁免 讓車商有時間轉向美國製汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增投資人消化企業財報和川普調降汽車關稅 美股多收高川普就職百日提到台積電 說總統任期才剛起步川普關稅衝擊 UPS裁員2萬人通用汽車推遲法說會
川普
日美交涉關稅第2輪談判 經濟再生大臣赤澤亮正啟程美要求商船過運河免費 巴拿馬：須提供服務費補償
法利
華郵：川普視電動車如敝屣 市場拱手讓北京川普關稅大刀砍向汽車 擬4/2實施
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美商務部長：已達成首個貿易協議 尚待對方政府批准
24
更多編輯台推薦新聞：