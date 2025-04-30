川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅
2025/4/30 06:24（4/30 13:01 更新）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天簽署行政命令，調降美國政府本月稍早實施的多項「疊加」汽車關稅，目的是降低關稅對汽車製造商造成的經濟衝擊。
法新社報導，美國商務部一名官員表示，此舉意味汽車製造商將不會同時被課徵25%進口車關稅和25%鋼鋁關稅。該官員補充說，這些措施將使產業有時間把供應鏈遷到美國。
美國財經媒體CNBC報導，川普今天說道：「我們只是想在這一小段過渡期幫助他們（汽車製造商），若他們無法取得零組件，我們不想要懲罰他們。」
同時，汽車產業正奮力應付監管政策不確定性和關稅造成的額外成本。
在川普降低汽車關稅之前，汽車製造商和汽車政策團體持續遊說川普政府減免部分關稅，尤其是多重關稅產生的「疊加」效應。
代表汽車經銷商、供應商及幾乎所有主要車廠的團體指出，即將實施的關稅可能對美國汽車生產造成危害，許多汽車供應商已「陷入困境」，將無力負擔額外增加的成本，這個情況將會導致更廣泛的產業問題。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
在川普簽署行政命令後，汽車製造商對這項預料中的舉措表示讚賞，但他們持續面臨成本激增問題。
福特汽車（Ford）執行長法利（Jim Farley）今天透過電郵聲明表示：「福特汽車樂見並讚賞川普總統做的這些決定，這有助於減輕關稅對汽車製造商、供應商及消費者帶來的衝擊。」（譯者：洪啓原）1140430
延伸閱讀路透：中國已豁免美國乙烷125%進口關稅川普考慮汽車零件關稅豁免 讓車商有時間轉向美國製汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增投資人消化企業財報和川普調降汽車關稅 美股多收高川普就職百日提到台積電 說總統任期才剛起步川普關稅衝擊 UPS裁員2萬人通用汽車推遲法說會
- 2025/04/30 14:37
- 2025/04/30 10:18
- 2025/04/30 09:36
- 川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅2025/04/30 06:24
- 2025/04/30 03:47
- 2025/04/29 23:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美商務部長：已達成首個貿易協議 尚待對方政府批准