川普考慮汽車零件關稅豁免 讓車商有時間轉向美國製

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國總統川普表示，他正考慮對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免，以便讓車商有更多時間在美國建立生產設施。美媒分析，川普這番話可能讓關稅刀下的車廠鬆一口氣，但也為關稅政策蒙上更多不確定性。

彭博（Bloomberg News）報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室說：「我正尋找能幫助汽車製造商解決這個問題的方法。他們正改用加拿大、墨西哥及其他地方生產的零組件，他們需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」

這番話可能會讓因為汽車與輕型卡車進口關稅而陷入困境的車廠鬆一口氣，但同時也為川普整體關稅政策增添更多不確定性。

川普此言一出，通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）及斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）的股價反彈飆高，扭轉早盤跌勢。

彭博分析，汽車進口關稅可能會使美國消費者面臨車價上漲，並嚴重破壞美國、加拿大及墨西哥高度整合的汽車供應鏈。不過，川普認為，這些關稅對於重振美國製造業是必要的。

川普已對進口整車課徵25%關稅，並計劃最晚在5月3日對汽車零組件實施關稅。白宮3月底曾指出，符合美墨加貿易協定（USMCA）免稅條件的車輛，仍需就零組件裡非美國生產的部分課關稅。

彭博報導提到，過去幾週來，前述的底特律3大汽車製造商持續遊說川普政府，不要將某些低成本汽車零組件納入關稅範圍。

知情人士透露，這3大車商已經表示願意為整車以及引擎和變速箱等大型零組件承擔關稅。

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但業者代表也向川普政府反應，如果對大範圍汽車零組件徵收關稅，將使業者成本暴增數以十億計美元，還可能導致裁員，這與川普重建美國汽車製造業的初衷背道而馳。

川普今天在白宮除了談汽車相關的關稅外，也說預計在「不久的將來」對進口藥品加徵關稅。（編輯：陳彥鈞）1140415