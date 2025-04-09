汽車零關稅恐衝擊萬人就業 經長：助廠商轉型擴需求

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（中央社記者劉千綾台北9日電）立委關切台美雙方零關稅恐衝擊國內汽車相關產業30萬從業人口，經濟部長郭智輝表示，「如果零關稅是大勢所趨，台灣必須能夠接受」，經濟部也會加大力道協助廠商轉型，並規劃以新換舊政策，考量取消貨物稅，擴大國內市場需求，維持汽車在國內生產，確保國內就業和產業發展。

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，總統賴清德指示組成談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

國民黨立委牛煦庭今天在立法院質詢時關切汽車關稅議題指出，台灣整車製造約5.2萬名員工，占比17.3%；零組件產業則有超過2000多家，以中小企業為主，從業人口達24.8萬人，占比達8成，整體汽車產業人口共計30萬人。

台灣現行進口小客車關稅稅率為17.5%，貨物稅則為25%。牛煦庭詢問，若汽車關稅降低至零，對國內汽車產業評估影響為何。

郭智輝表示，極速降低關稅可能衝擊就業人口，現行的關稅制度主要是基於保護國內產業和就業為主，並非保護特別品牌。

郭智輝表示，政府有評估各種情境和影響，台灣民眾也不會因為零關稅，都跑去買進口車，經濟部會幫助國內廠商、國內汽車產業轉型。

國民黨立委林倩綺質詢則關切如何協助產業轉型，郭智輝表示，台灣國內市場小，6大車廠在台生產，每年約20幾萬輛車產能，但根據估算，目前有100萬輛車的車齡，在20年以上，未來規劃以新換舊政策，並考量取消貨物稅，擴大國內市場需求。

郭智輝會後表示，「如果零關稅是大勢所趨，台灣必須能夠接受」，但也不能因此犧牲民眾，總統賴清德指示最重要的是在維持汽車在國內生產，汽車供應鏈很大，經濟部也會朝這個方向努力，「（零關稅）機率不是沒有」，關鍵在於如何談判，須考量國內汽車供應鏈十幾萬從業人員。

至於汽車關稅是採分年或分階段調降，以及貨物稅調降等議題，郭智輝僅回答，都在考慮範圍內，不過與美國談判的重點，仍會確保台灣產業發展和就業人口。

談及國內汽車產業轉型方向，郭智輝表示，台廠在電動車技術發展還不錯，加上台灣既有汽車供應鏈，未來有機會與日本或韓國原廠合作，利用台灣技術和人力優勢，在台繼續生產特定車款，未來可以台灣為製造中心，銷往亞洲等其他地區。

郭智輝表示，台廠的優勢為少量多樣，雖然比較少是自有品牌，但可利用製造優勢，輔導廠商轉型。

根據經濟部提交的產業評估報告，調降進口小客車關稅將因對國內車輛產業造成直接衝擊，產生稅收淨損失約新台幣523億至600億元，且目前尚無可行的替代財源及籌措方式。

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此外，報告提及，依車輛公會預估，若進口小客車關稅自現行17.5%調降至0%，當國產車銷售量下滑，國產車廠無利可圖下，將造成國產車廠關閉，連帶造成零組件廠撤離，並影響847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計。

經濟部表示，國內汽車產業鏈龐大，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、 電機、電子、服務等不同產業，其中的專業人才包括研發、製造、 採購、行銷、管理、保修等各項領域，直接僱用勞工人數8.26萬人，相關產業就業人口更高達30萬人。（編輯：楊蘭軒）1140409