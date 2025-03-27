川普對外國銷美車輛徵收25%關稅 盼製造業回流美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）美國總統川普今天宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，預計4月生效。這是川普祭出的最新一輪關稅措施，目的是促使汽車製造業回流美國，但恐怕導致全球貿易戰升級。

川普（Donald Trump）下午在白宮橢圓形辦公室宣布，將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，「如果在美國製造，就完全沒有關稅。」新關稅將於4月2日生效，4月3日起開始徵收。

他在簽署這項行政命令後表示，新關稅措施會是永久性的，將促使美國汽車業大幅成長。白宮預估，新措施可望每年為美國政府新增超過1000億美元（約新台幣3.3兆元）的財政收入。

川普上任以來狂揮關稅大刀，為使許多產業回流美國，包括半導體產業。他今天再舉台積電擴大對美投資為例並稱，來自台灣、全球最大晶片製造商斥資「近2000億美元」在美國設廠。

台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及一間研發中心，這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施12日才生效，川普今天又宣布新一輪關稅，並預告未來還會針對藥品、木材課徵關稅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

白宮一名發言人在社群媒體平台Ｘ發文表示，新一輪關稅將適用在外國製造的汽車、輕型卡車，以及引擎、傳動裝置等特定汽車零件。適用美墨加貿易協定的汽車零件將繼續享有關稅豁免，直到相關部門制定針對非美生產零件徵收關稅的程序。

美聯社報導，川普這項新措施恐進一步推升車輛價格。智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員勒夫利（Mary Lovely）說，目前新車市場平均一輛汽車要價約4萬9000美元，未來更多家庭將無法負擔，被迫繼續使用舊車。（編輯：陳慧萍）1140327