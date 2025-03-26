不滿川普揚言併吞與徵稅 加拿大人取消赴美旅遊

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（中央社蒙特婁26日綜合外電報導）過去25年來，柯特（Rosalie Cote）與父母每年夏天都會到美國緬因州度假，但他們今年決定待在家，和許多加拿大人一樣，對美國總統川普揚言兼併加拿大與課徵關稅感到憤怒。

法新社報導，美國旅遊協會（US Travel Association）表示，美國是加拿大觀光客首選目的地，去年有2040萬人次造訪，為美國經濟挹注約205億美元，並支持14萬個就業機會。

但打著「美國優先」旗號的川普不斷攻擊加拿大人，打算把關稅當作政策工具，並經常提到要把加拿大變成美國第51州，導致加拿大人紛紛取消旅行計畫，因此預計今年赴美觀光人數將驟降。

柯特解釋：「我們不想支持美國。這是原則問題。」

另一名加拿大人高伏霍（Romane Gauvreau）也取消到美國佛蒙特州的山地自行車之旅和緬因州的家族度假。

高伏霍向法新社表示：「我們不想去一個民主處於險境的地方，那裡的民眾受到嚴重不公正的對待，人們遭到驅逐。」

柯特與高伏霍並非特例。加拿大民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）最近的調查發現，有56%的加拿大人已變更或取消前往美國的旅遊計畫。

根據旅行業者「加拿大飛航中心」（Flight Centre Canada）的數據，光在今年2月，前往美國目的地的訂票數量就比去年同期下滑了40%，同時有20%的預先訂位遭到取消。

有些俗稱「雪鳥族」（snowbirds）的加拿大人通常會前往較溫暖的美國南部州過冬，估計有超過100萬人，他們也正重新考慮過冬的計畫。

退休公務員勞洪（Andre Laurent）為了躲避加拿大寒風刺骨的冬天，過去22年來，每年都有一半時間待在佛羅里達州。

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但他說，自從川普今年1月重返白宮以來，一切都改變了，變得「令人不快」。因此他決定出售他在佛州的房子。

他說：「我不再覺得受到歡迎，我甚至覺得我在背叛自己的國家。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140326